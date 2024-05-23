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Başakşehir’de sopalı kavga! Sen misin yol vermeyen?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir’de bazı araç sürücülerinin yol verme kavgası çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntülere yansıyan gergin anlarda yumruk ve sopalar havada uçuştu.

İstanbul Başakşehir’de yol verme meselesinden dolayı sürücüler birbirine girdi. Trafiği alt üst eden kavgada sürücülerin birbirine sopa ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

DİĞER SÜRÜCÜLER AYIRDI

Farklı zamanlarda farklı noktalarda çekilen cep telefonu görüntülerinde sürücülerin birbirine acımasızca sopa ve yumruklarla saldırdığı kavgaları diğer araç sürücülerin ayırdı. Olayına ardından trafik olağan akışına devam etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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