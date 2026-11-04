Tekirdağ’da bir binadan kopan parçalar, yolda yürüyen yaşlı adamın tam arkasına düştü. Saniyelerle parçaların altında kalmaktan kurtulan yaşlı adamın, panik anları kameraya yansıdı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Hükümet Caddesi üzerinde sağanak yağış sonrasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

KOPAN PARÇALAR YERE DÜŞTÜ

Sağanak yağışla birlikte bir binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, üzerine doğru düşen parçaların hemen yanına isabet etmesiyle faciadan döndü.

Başını tuttu, ne yapacağını şaşırdı! Yaşlı adamın saniyelerle faciadan döndüğü anlar kamerada

ELİNİ BAŞINA KOYDU, KALAKALDI

Parçaların yere düşmesiyle neye uğradığını şaşıran vatandaş, yaşadığı korkuyla ellerini başına götürerek bir süre olayın şokunu yaşadı.

Başını tuttu, ne yapacağını şaşırdı! Yaşlı adamın saniyelerle faciadan döndüğü anlar kamerada

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşlı adam büyük tehlikeyi saniyelerle atlatırken, vatandaşın yaşadığı panik ve binadan kopan parçaların kaldırıma düşme anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sesi duyan vatandaşlar yaşlı adama yaklaşıp iyi olup olmadığını sordu.

TEKİRDAĞ’I SAĞANAK VURDU

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde etkili olan sağanak yağış fırtına sonrasında bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde özellikle Kızılpınar Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde yağışın etkisi daha ağır hissedildi. Gültepe İlkokulu’nun bulunduğu bölgede cadde adeta göle dönerken, yolun su ve çamurla kaplanması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Öte yandan hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep, Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemeye başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki balıkçılar da denize açılamadı. Fırtınanın yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tekirdağ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSITekirdağ

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