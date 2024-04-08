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Başkentte kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da, karşı yönden gelen 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Sincan’da, karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını öğrenildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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