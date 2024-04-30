Başkentte sağanak yağış etkili oldu! Ankara'da yollar göle döndü

Ankara'da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara Valiliği'nin, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa uyarmasının ardından yollar göle döndü. Araçlar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Günlerdir süren yağışlar Ankaralıların hayatını olumsuz etkiliyor. Ankara Valiliği'nin uyarısının ardından şehir adeta göle döndü. Trafikteki araçlar yolda oluşan su birikintilerinde hareket etmekte zorlandı.

VALİLİKTEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; bu akşam 20:30-23:00 saatleri arasında Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

BAŞKENT ANKARA GÖLE DÖNDÜ

Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Çankaya'nın Beşevler ve Bahçelievler semtinde yollarda su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.