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Başörtülü olduğu için tesise almayan TSYD hakkında soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Başörtülü olduğu için tesise almayan TSYD hakkında soruşturma başlatıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TSYD üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, ailesiyle gittiği derneğin Levent'teki tesisinde hayatının şokunu yaşadı. Eşi başörtülü olduğu için tesise alınmayan İzmirlioğlu'nun şikayetinin ardından devreye İstanbul Valiliği girdi. Valilik, TSYD hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TSYD üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, çocukları ve eşi ile gittiği derneğin Levent'teki havuzuna eşi başörtülü olduğu için alınmamış, buna tepki gösterince de "İstediğin yere şikâyet et, elinden geleni ardına koyma" cevabına maruz kalmıştı.

Bazı dernek yöneticileri, olayın kapanması için sessiz kalınması gerektiği yönünde fikir beyan ederken, İzmirlioğlu tüm yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Başörtülü olduğu için tesise almayan TSYD hakkında soruşturma başlatıldı - 1. Resim

TSYD'DEN BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR HAKKINDA SKANDAL AÇIKLAMA

Bunun üzerine TSYD'den skandal bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada, "Bütün iyi niyetimizle sırf muhafazakar kadın üyelerimizin rahatsız olacağını düşünerek TSYD'de ayrı bir havuzu onlara tahsis etmiştik" denilirken bu havuzun kışın kullanılan kapalı havuz olduğunun belirtilmemesi dikkat çekti.

Ayrıca açıklamadaki, "Her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz" ifadeleri ise üyeler arasında ayrıştırma yapıldığını birinci ağızdan gözler önüne serdi.

Başörtülü olduğu için tesise almayan TSYD hakkında soruşturma başlatıldı - 2. Resim

TSYD HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) havuzuna alınmadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, tesettürlü bir kadının TSYD'ye ait havuza kıyafeti nedeniyle alınmadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir."

Başörtülü olduğu için tesise almayan TSYD hakkında soruşturma başlatıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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