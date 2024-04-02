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Haberler > Gündem > Batuhan A. gemisinin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın cesedine 1,5 ay sonra ulaşıldı

Batuhan A. gemisinin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın cesedine 1,5 ay sonra ulaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Batuhan A. gemisinin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık&#039;ın cesedine 1,5 ay sonra ulaşıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Karacabey açıklarında şubat ayında batan 'Batuhan A.' gemisinin kayıp mürettebatından bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Bandırma açıklarında rastlanan cesedin, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu ortaya çıktı.

Batuhan A. adlı kargo gemisi, 14 Şubat 20.30'da Marmara Adası'ndan hareke etti. 1.250 ton mermer tozunu Bursa Gemlik'teki Roda Limanı'na doğru götüren gemi, fırtına sebebiyle sabah 06.20 sıralarında Karacabey açıklarında battı, 6 kişilik mürettebat kayboldu. Günler boyu süren çalışmalar neticesinde gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cesedine ulaşıldı.

Batuhan A. gemisinin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın cesedine 1,5 ay sonra ulaşıldı - 1. Resim

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta ise Bandırma Dutlimanı bölgesinde denizin üzerinde cansız beden görüldü. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ceset alınarak, Adli Tıp'a götürüldü. Yapılan otopsi sonucu bu kişinin ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık olduğu belirlendi. Uyanık’ın yakınları cenazeyi teslim almak için Bursa’ya gitti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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