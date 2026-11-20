Bayğaralar çetesine operasyon düzenlendi. Detayları aktaran Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, "Adana merkezli 13 ilde, 135 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 138 şahıstan 101'i yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Bayğaralar çetesine yönelik 13 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Gürlek, "Milletimizin huzuruna kasteden suç örgütlerine ve bu örgütlerin hiçbir bağlantısına geçit vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan, iş insanlarımız üzerinde baskı kurarak haksız menfaat elde etmeye çalışan suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, kamuoyunda “Bayğaralar” olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli deliller elde edildi.

Bayğaralar çetesine operasyon: 13 ilde 101 kişi gözaltında

İŞLEMEDİKLERİ SUÇ YOK

Şüphelilerin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettikleri, talepleri karşılanmadığında iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri; kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıkları yönünde bulgulara ulaşıldı.

Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenirken, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 138 şahıs tespit edildi.

Bayğaralar çetesine operasyon: 13 ilde 101 kişi gözaltında

101 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bugün Adana merkezli 13 ilde, 135 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 138 şahıstan 101'i yakalanarak gözaltına alındı. 23'ü yurt dışında olduğu tespit edilen 37 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza, sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticileri şunu akıllarından çıkarmasın: Bu devletin gücünü sınamaya kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden herkes er ya da geç adalet önünde hesap verecektir! Ne sınırların arkasına saklanmak ne de suç ağlarının arkasına gizlenmek sizi kurtaracaktır. Devletimiz suç düzeninizi kökünden sökecek, bütün bağlantılarınızı ortaya çıkaracak ve hukukun gereğini sonuna kadar yerine getirecektir!"

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