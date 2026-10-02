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Bayrakları çöpe atan da ihbar eden de aynı kişi çıktı! Tekirdağ'da ilginç olay

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarını çöpe atan, ardından çöpten çıkararak "Vatan hainleri bayrak atmışlar" diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin aynı şahıs olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy'de Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yayımlanması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

ÇÖPE ATAN DA İHBAR EDEN DE AYNI KİŞİYMİŞ

Yapılan araştırmada, görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bayrakları çöpe atan kişinin de aynı şahıs olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bayrakları çöpe atan da ihbar eden de aynı kişi çıktı! Tekirdağda ilginç olay
Başlık ResmiBayrakları çöpe atan da ihbar eden de aynı kişi çıktı! Tekirdağda ilginç olay

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Y.T.'nin ayrıca kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Bayrakları çöpe atan da ihbar eden de aynı kişi çıktı! Tekirdağda ilginç olay
Başlık ResmiBayrakları çöpe atan da ihbar eden de aynı kişi çıktı! Tekirdağda ilginç olay
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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