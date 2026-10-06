Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 40 kişi hakkında gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Bayraklı Belediyesi iştiraki şirketlerde 'kamuyu zarara uğratma' ve 'yolsuzluk' iddialarına yönelik operasyon başlatıldı.
Kaydet
|
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Bayraklı Belediyesi iştiraki şirketlerde kamuyu zarara uğratma ve yolsuzluk iddialarına yönelik operasyon başlatıldı.
Soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Detaylar geliyor...
Bizi Takip Edin