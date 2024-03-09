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Bayraktar TB3'te kadın imzası! Bir test daha başarıyla bitti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Baykar, Bayraktar Tb3, Si̇ha, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ilk uçuşunu 27 Ekim'de yapan Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA için yapılan son testin sonuçlarını paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımında TB3'e imza atan kadınlar da yer aldı.

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 21. Uçuş testini de başarıyla tamamladı.

BİR TEST DAHA BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu.

'Türk Havacılığının Altın Çağı' paylaşımını yapan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 21. Test Uçuşu Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi" ifadelerine yer verdi.

BAYRAKTAR TB3'TE KADIN İMZASI

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 21.test uçuşuna ait görüntülere de yer verdi. Görüntülerde Bayraktar TB3'e imza atan kadınlar da yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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