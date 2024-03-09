Bayraktar TB3'te kadın imzası! Bir test daha başarıyla bitti

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mart 2024 00:02 - Güncelleme: 9 Mart 2024 00:10 - Güncelleme:

Baykar, Bayraktar Tb3, Si̇ha, Haber

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ilk uçuşunu 27 Ekim'de yapan Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA için yapılan son testin sonuçlarını paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımında TB3'e imza atan kadınlar da yer aldı.