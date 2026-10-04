Bayraktar'dan TEKNOFEST gençliğine mesaj: 'Yapamazsınız' diyenlere inat en iyisini yapacağız

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde gençlere seslendi. Şanlıurfa'daki organizasyonun Anadolu'da düzenlenen en büyük TEKNOFEST olduğunu belirten Bayraktar, gençlerin projelerinde Türkiye'nin özgüvenini gördüklerini söyledi. Bayraktar, “Yapamazsınız diyenlere inat; biz yaptık, biz yapıyoruz. En iyisini de biz yapacağız” dedi.

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TEKNOFEST Güneydoğu’nun son gününde konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlere dikkat çeken mesajlar verdi.

“ANADOLU'DA DÜZENLENEN EN BÜYÜK TEKNOFEST OLDU”

TEKNOFEST Güneydoğu'nun yoğun katılımla tamamlandığını belirten Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'daki organizasyonun Anadolu'da düzenlenen TEKNOFEST'ler arasında rekor kırdığını söyledi.

Bayraktar, festival boyunca vatandaşlarla “tek yürek” olduklarını ifade ederek, TEKNOFEST Şanlıurfa'nın Anadolu'da düzenlenen en büyük ve en güzel TEKNOFEST olduğunu dile getirdi.

Festivalin ardından yalnızca ödüllerin kalmadığını vurgulayan Bayraktar, “Buradan ayrılırken geride sadece kupalar, dereceler ve ödüller bırakmıyoruz. Dostluklar, yeni fikirler, yıllar sonra büyük eserlere dönüşecek hayallerin ilk adımlarını bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar

“DÜN TAŞLA BAŞLAYAN SERÜVEN BUGÜN YAPAY ZEKAYLA DEVAM EDİYOR”

Gençlerin yapay zekadan tarıma, robotikten otonom sistemlere kadar birçok alanda ortaya koyduğu çalışmalara dikkat çeken Bayraktar, Şanlıurfa'nın tarihî geçmişi ile geleceğin teknolojileri arasında bağlantı kurdu.

“İnsanlık bu topraklarda binlerce yıl önce üretmeyi öğrendi. Dün taşla başlayan üretme serüveni bugün kodla, algoritmayla, robotla, yapay zeka ile devam ediyor” diyen Bayraktar, Göbeklitepe'den Harran'a uzanan coğrafyada insanın merakının, deneme cesaretinin ve üretme iradesinin değişmediğini söyledi.

Bayraktardan TEKNOFEST gençliğine mesaj: Yapamazsınız diyenlere inat en iyisini yapacağız

“TEKNOFEST'İ SADECE GENÇLER YARIŞMA KAZANSIN DİYE YAPMIYORUZ”

TEKNOFEST'in temel hedeflerinden birinin gençlere kendi kabiliyetlerini göstermek olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

“TEKNOFEST'i sadece gençler yarışma kazansın diye yapmıyoruz. Gençlerimiz ürettiklerini görsün, problemler karşısında pes etmesin diye yapıyoruz. Kendi fikirlerine, kabiliyetlerine güvensinler diye yapıyoruz.”

Bayraktardan TEKNOFEST gençliğine mesaj: Yapamazsınız diyenlere inat en iyisini yapacağız

“YAPAMAZSINIZ DİYENLERE İNAT”

Gençlerin ortaya koyduğu projelerin yalnızca teknolojik çalışmalar olmadığını ifade eden Bayraktar, bunların Türkiye'nin özgüvenini de ortaya koyduğunu söyledi.

Bayraktar, “Bizler burada sadece teknoloji yarıştırmadık. Sizlerin projelerinde Türkiye'nin özgüvenini gördük. Yapamazsınız diyenlere inat; biz yaptık, biz yapıyoruz. En iyisini de biz yapacağız” dedi.

Bayraktardan TEKNOFEST gençliğine mesaj: Yapamazsınız diyenlere inat en iyisini yapacağız

“YIKILAN BU DÜNYAYI SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ”

Dünyanın adalet ve vicdan açısından zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin teknoloji anlayışının ahlak, vicdan ve adalet değerleriyle birlikte şekillendiğini vurguladı.

Bayraktar, gençlere seslenerek, “Tüm müesseseleriyle yıkılan bu dünyayı adalet, merhamet, iyilik değerlerimizle medeniyetimizin güneş yüzü gençleri, yani sizler inşa edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Bayraktardan TEKNOFEST gençliğine mesaj: Yapamazsınız diyenlere inat en iyisini yapacağız

“TEKNOFEST GENÇLİĞİ TÜRKİYE'NİN TAM BAĞIMSIZ GELECEĞİDİR”

Konuşmasının sonunda TEKNOFEST gençliğini tanımlayan Bayraktar, başkalarının çizdiği sınırlara razı olmayan, kendi hedeflerini belirleyen bir gençliğin yetiştiğini söyledi.

Bayraktar sözlerini şu mesajla tamamladı:

“TEKNOFEST gençliği başkalarının çizdiği sınırlara rıza göstermeyen, kendi Kızılelma'sını, kendi hedeflerini belirleyen gençliktir. TEKNOFEST gençliği, yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir. TEKNOFEST gençliği cesarettir. TEKNOFEST gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir. Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz Kızılelma.”

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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