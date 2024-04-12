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Bayram günü cansız bedeni bulundu! Mavi Balina oyunun son kurbanı 22 yaşındaki genç oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Pendik'te gece yarısı korkunç bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Fatih Çakmak 9. kattan aşağıya atlayarak canına kıydı. Gencin telefonundan Mavi Balina oyunu çıktı. Yetkililer ölüm sebebinin bu oyun yüzünden olduğu üzerinde duruyor.

Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yağdeller Sokak’ta yaşandı. 10 katlı bir apartmanın 9. katında yaşadığı öğrenilen Fatih Çakmak (22) isimli genç, apartmanın 9. katından atladı.

Bayram günü cansız bedeni bulundu! Mavi Balina oyunun son kurbanı 22 yaşındaki genç oldu - 1. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Korkunç olaya şahit olan mahalleli durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı ilk incelemede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardında Fatih Çakmak'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram günü cansız bedeni bulundu! Mavi Balina oyunun son kurbanı 22 yaşındaki genç oldu - 2. Resim

TELEFONUNDAN MAVİ BALİNA ÇIKTI

İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor. Çakmak'ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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