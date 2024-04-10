Bayram namazında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti 

Alanyurt Hüdai Camii'ne bayram namazı için gelen Ehliman Bayram, iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Bayram'ı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KURTARILAMADI

Camiye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ehliman Bayram hayatını kaybetti.