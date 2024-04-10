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Bayram namazında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti 

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da bayram namazı kılındığı esnada korkunç bir olay yaşandı. Namaz kılan vatandaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayram namazında fenalaşan kişi vefat etti.

Alanyurt Hüdai Camii'ne bayram namazı için gelen Ehliman Bayram, iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Bayram'ı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bayram namazında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti  - 1. Resim

KURTARILAMADI

Camiye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ehliman Bayram hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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