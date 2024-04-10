Bayram namazında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bursa'da bayram namazı kılındığı esnada korkunç bir olay yaşandı. Namaz kılan vatandaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alanyurt Hüdai Camii'ne bayram namazı için gelen Ehliman Bayram, iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Bayram'ı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
KURTARILAMADI
Camiye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ehliman Bayram hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı