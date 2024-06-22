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Bayram tatilinin ilk 7 gününde acı bilanço! 62 ölü, binlerce yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 7 gününde trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 690 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Dokuz güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde milyonlarca vatandaş yollara düştü. Kısa tatili memleketlerinde ya da yazlık bölgelerde geçirmek isteyenler yollarda yoğunluk oluştururken, trafik kazaları da peş peşe geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 7 gününe dair bilançoyu paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 690 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

"LÜTFEN AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bayram tatilinin 7. günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1.007 kişi yaralandı.

406.165 araç denetlendi. 21.129  araca hız ve radar işlemi, 39.021 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti.  
8.690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. 

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

YOLUN SONU BAYRAM OLSUN"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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