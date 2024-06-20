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Bayramın 1. günü şeker komasına giren çocuk hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bayramın 1. günü şeker komasına giren çocuk hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de Kurban Bayramı'nın 1. gününde şeker komasına giren 10 yaşındaki çocuk, hastanedeki 3. gününde hayatını kaybetti.

Yüksekova'da yaşayan Muzaffer Ölmez isimli vatandaşın torunu 10 yaşındaki Berat Ölmez, Kurban Bayramı'nın 1. gününde şeker komasına girdi.

Bayramın 1. günü şeker komasına giren çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Küçük çocuk Ölmez'in cenazesi, Esenyurt Mahallesine bağlı Mezarlık TOKİ'de toprağa verilirken, taziyenin Esendere Beldesindeki Yılmaz Mahallesi Camisinde kabul edildiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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