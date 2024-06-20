Ücreti ödemeden kaçmaya kalkan kadınla taksici arasında ilginç diyalog: Geceme eşlik etmek isteyen var mı?

İstanbul Esenyurt'ta bindiği taksiden 1.700 lira ücreti ödemeden ayrılmak isteyen kadın ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Kadının "Geceme eşlik etmek isteyen var mı?" sorusu ise

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde İstanbul Havalimanı'nda taksiye binen kadın, Esenyurt'a geldiğinde taksiciye parasının olmadığını söyledi.

PARAYI ÖDEMEDEN ARAÇTAN İNMEYE ÇALIŞTI

Bin 766 lira tutan ücretini isteyen taksici ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taksici cep telefonu ile o anları kaydederken kadın, "Beni rezil etmen umurumda değil. Ben o duyguyu hissetmem" dedi. Ne söylediği anlaşılmayan kadın, daha sonra çevresindekilere dönerek "Geceme eşlik etmek isteyen var mı?" dedi.

ERTESİ GÜN ÖDEME YAPMIŞ

Bir süre sonra taksiciye cep telefonunu vererek araçtan inen kadının, ertesi gün ücreti ödediği öğrenildi. Kadın ile taksicinin arasında geçen ilginç diyalog ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.