BBC, başıboş köpekler üzerinden Türkiye’yi hedef aldı! ‘Uyutulma’ önerisini çarpıttı

İngiltere’nin merkezli medya kuruluşu BBC, Türkiye’de gündemde olan başıboş saldırgan köpekler üzerinden algı oluşturmaya çalıştı. Türkiye’deki sözde hayvanseverlerin figüran olarak kullanıldığı belgeselde ‘uyutulma’ önerisi ‘tüm sokak köpekleri’ne çarpıtıldı. Öte yandan tek taraflı yapıldığı düşünülen haber vatandaşlar tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Binlerce insan ‘başıboş saldırgan köpek sorunu’ndan yıllardır muzdaripken, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik kararı alınması bazı köpekseverleri ‘hav’lattı. Kimisi köpek kostümü giydi kimisi ise köpek maskeleri taktı.

Bazı AB ülkelerinde uygulamaya konan ‘uyutulma’ sistemi Türkiye’de öneriler arasında sunuldu. Ancak AB hayranı olan bazı sözde hayvanseverler buna karşı çıkarak saldırgan köpekler yüzünden ölen ve sakat kalan insanları görmezden geldi. ‘Saldırgan köpekler’ ifadesiyle değil de ‘sokak hayvanları’ başlığıyla yapılan gösteriler, yapılan algı çalışmasını tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor.

İNGİLTERE MEDYASI DA BU ALGIYA ÇANAK TUTTU

BBC’nin Türkiye’de çektiği belgeselde konuşan bir vatandaş, "Köpekleri götürürlerse bizler için de çare düşünsünler, çünkü bizim kalbimizi de söküp götürecekler." dedi.

Yasa tasarısının Meclis'ten geri çekilmesini isteyenler, sahiplenilmek üzere köpeklere verilecek 30 günlük sürenin sonunda uyutulma işlemi yapılmaması gerektiğini savundu.

Söz konusu düzenlemenin 'kabul edilemeyecek' olduğu ifade edilen görüntülerde, düzenlemeye karşı çıkanların gösterileri de yer aldı.

"1 METRE ALANINA GİRİYORSANIZ TEPKİ GÖSTEREBİLİR"

Haberde, konuyla ilgili bir uzmanın şu ifadeleri aktarıldı:

Köpek, 10 metre ötesine geçtiğiniz zaman reaksiyon göstermiyorsa tamam. Ama siz kalkıp 5 metre, 1 metre alanına giriyorsanız tepki gösterebilir.

HABER TEPKİ TOPLADI

Tek taraflı yapıldığı düşünülen haber, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. İşte o tepkilerden bazıları:

"Niye taraflı haber yapıyorsunuz. Uyutulmasını destekleyenlere de söz hakkı versenize. Sokak köpekleri yüzünden evladı ölen ebeveynlere sorabilirdiniz."

"Bir tane köpekler yüzünden zarar görmüş insanımız yok videoda. Yazık kafanıza."

"Madem bu kadar harikalar sokak köpekleri İngiltere'ye birkaç milyonunu verebiliriz. Eminim ki o kadar sevinçle karşılar ki İngiliz halkı."

"Ben gerçekçi bir çözüm önerisi görmedim videoda. Köpek sorununu sokak köpeği sorunu zanneden birkaç pet severin yorumunu gördüm."

BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRISI YAŞLI KADINI TANINMAZ HELE GETİRDİ

Edirne'de başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken düşen yaşlı kadının yüzü tanınmaz hale gelmişti. Komşularının yardımı sayesinde köpeklerden kurtulan Oluçay, başından ve yüzünden yaralanan talihsiz kadın bir süre tedavi altına alındı.

Oluçay ve pek çok vatandaşlar başıboş saldırgan köpek sorununa çözüm olarak sunulan 'uyutulma' sistemini destekliyor.

İNGİLTERE'DE KÖPEKLER UYUTULUYOR

Avrupa sokaklarında sahipsiz hayvanların görülmediği ülkelerden olan İngiltere'de, geçen yıl başıboş yakalanan 17 bini aşkın köpeğin yarısından fazlası önceki sahibiyle buluşturuldu. Bunun yüzde 1'i ise uyutuldu.

Belediyeler, İngiltere'nin herhangi bir yerinde bulunan bir köpekten, hayvanlara yardım ve barınak sağlayan kuruluşları haberdar ederek bir hafta boyunca hayvanın sahibine ulaşma çalışmaları yapılıyor.

Bu süreçte mikroçip sayesinde sahibine ulaşılamayan, bir dernek barınağına alınamayan ya da üçüncü bir kişi tarafından sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.