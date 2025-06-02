'Bebek destek paketi'nin ardından bir müjde daha! 5 bin TL verilecek... Sadece tek bir şart var

Bu yılın 'Aile Yılı' ilan edilmesi üzerine Canik Belediyesi, annelere 'Bebek Destek Paketi' uygulamasına bir yenisini daha ekledi. Belediye, bu ay içerisinde çocukları dünyaya gelen ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin lira destek verileceğini açıkladı.

Bu yılın Aile Yılı ilan edilmesi, belediyeleri harekete geçirdi. Harekete geçen belediyelerden biri de Samsun'un Canik belediyesi oldu.

Canik Belediye Meclisi Haziran Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti.

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Gündem maddelerinin görüşüldüğü ve ilgili maddelerin komisyonlara sevk edildiği toplantıda konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, 2025 Aile Yılı'nda ilçede çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi olan ailelere 5 bin Türk lirası destek vereceklerini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı'na özel projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Aile bağlarını ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen sosyal projelerimizle birlikte ailelerimize maddi destek sağlayan projelerimizi de uygulamaya alıyoruz. Bu çerçevede, 2025 yılının Haziran ayı itibari ilçemizde çocukları dünyaya gelen ihtiyaç sahibi ailelerimize 5 bin Türk lirası destek sağlayacağız" şeklinde konuştu.

ANNELERE BEBEK DESTEK PAKETİ

Aile Yılı'nda ilçedeki anne adaylarına Bebek Destek Paketi hediye etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizdeki anne adaylarımıza Bebek Destek Paketlerimizi hediye etmeye devam ediyoruz. İlçemizde sürdürdüğümüz projemizle, Gebe Bilgilendirme Eğitimi'ni tamamlayan tüm anne adaylarımıza Bebek Destek Paketlerimizi hediye ediyoruz. Özenle hazır hale getirdiğimiz Bebek Destek Paketlerimizin içerisinde, yenidoğan çocuklarımızın tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. 2025 Aile Yılı'na özel projelerimiz ve çalışmalarımızla ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ilçede devam eden projeler hakkında belediye meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunmasının ardından son buldu.