Bebeklere hacamata soruşturma!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 17:32 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Başakşehir'de bebeklere aşı yerine hacamat yapan muayenehaneye soruşturma açıldı. Sosyal medyada verilen ilanda "Çocuklarınıza hem gaz için hem de altına kaçırma sorunları için hacamat yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. Ekipler, yaptığı aramada delillere el koydu, şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.