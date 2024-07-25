Bebeklere hacamata soruşturma!
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Başakşehir'de bebeklere aşı yerine hacamat yapan muayenehaneye soruşturma açıldı. Sosyal medyada verilen ilanda "Çocuklarınıza hem gaz için hem de altına kaçırma sorunları için hacamat yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. Ekipler, yaptığı aramada delillere el koydu, şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Tepki çeken olayın adresi Başakşehir'de edinilen bilgiye göre, bir muayenehane bebeklere aşı yerine geçtiğini iddia ederek aileleri hacamata yönlendirdi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki muayenehanede "çocukluk çağı aşılarının yerine uygulanabileceği" iddiasıyla bebeklere hacamat uygulaması yapıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.
Sosyal medyada paylaşılan ilanda ise "Aşı yerine bebek ve çocuklarınıza hem gaz için hem altına kaçırma sorunları için hacamat yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
DELİLLERE EL KONDU
Ekipler, soruşturma kapsamında muayenehanede yaptığı aramada bazı delillere el koydu.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ
Sağlık Bakanlığının da konuya ilişkin idari soruşturma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı