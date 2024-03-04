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Bedellide kışla şartı kaldırılacak mı? Bakan Güler iddialara son noktayı koydu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bedellide kışla şartı kaldırılacak mı? Bakan Güler iddialara son noktayı koydu
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasına yönelik çalışma bulunmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik yazılı soru önergesini cevapladı.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMAMIZ BULUNMUYOR"

Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydeden Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

182 BİN TL OLDU

Bedelli askerlik ücreti, son olarak yüzde 49,25’lik artışla 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükselmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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