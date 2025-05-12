Belediyenin yıkım kararına tepki: Yangın bahane edilerek evlerimizden kovuluyoruz!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi'nde bulunan 54 hane için yıkım kararı alındı. Bölgenin geçmişte köy idaresi tarafından kendilerine tahsis edildiğini ve uzun yıllar kira ödediklerini belirten vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi. Evleri boşaltması için 10 gün süre verilen bölge halkından 80 yaşındaki Engin Özerler, "Belediye, barakadaki insanlara 'çıkın' diyor. 2.5 yıldır verdiğimiz kiraları bize iade ettiler" dedi.

Bursa Mudanya'ya bağlı Eğerce Mahallesi'nde 28 Mart gecesi yan yana inşa edilmiş barakaların olduğu bölgede yangın meydana geldi. 18 ev kullanılamaz hale gelirken; bölge sakinleri, yangın musluklarının çalışmadığını ve itfaiye ekiplerinin uzun süre sonra bölgeye geldiğini söyledi.

"KİRA ÖDEMEK İSTEDİK, BELEDİYE ALMADI"

CHP'li Mudanya Belediyesi, 55 baraka tarzı evin bulunduğu bölgenin 'park alanı' olduğunu belirterek, yıkım kararı aldı. Barakaların yapıldığı alanın 2015 yılına kadar özel idareye bağlı olduğunu hatırlatan vatandaşlar ise bu dönemde köy muhtarlığına kira ve altyapı bedeli ödediklerini, 2015'ten sonra Mudanya Belediyesi'ne kira verdiklerini söyledi.

"YATIRDIĞIMIZ PARAYI İADE ETTİLER"

2019'da belediye ile yapılan 3 yıllık sözleşmenin 2022'de sona erdiğini dile getiren vatandaşlar, "2022'den sonra kira ödemek istedik ama belediye almadı. Hatta yatırdığımız paraları iade ettiler" sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

"MADEM KAÇAKTI NEDEN ELEKTRİK VE SU BAĞLANDI?"

Yıllardır aynı evlerde yaşadıklarını, belediyeye ve muhtarlığa düzenli olarak ecrimisil (kira) bedeli ödediklerini söyleyen vatandaşlar, "Madem kaçaktı, yıllardır buraya neden elektrik ve su bağlandı? Belediye 20 yıldır neredeydi? Yangın bahane edilerek şimdi evlerimizden kovuluyoruz" dediler.

Mahalle sakinleri, kısa süre içinde evlerini boşaltmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, sürenin uzatılmasını ve daha insani bir çözüm yolu izlenmesini talep etti.

"10 GÜN SÜRE VERDİLER"

Kendilerini evden çıkarmak için yıllardır ödedikleri kiranın alınmadığını savunan Engin Özerler (80), "Köy idaresinin davetiyle burada 48 metrelik alanlara, hepsi düzenli alanlar halinde barakalar yapıldı. Burada 50-60 tane baraka var. Bu barakalar 2015 yılına kadar özel idareye bağlı olduğu için belediyeye kira verdik. Belediye de altyapısı için, su için başka şeyler için bizden bir miktar para aldı. Hem muhtarlık 2015'e kadar bizden bir kira bedeli, altyapı bedeli için para aldı. Ancak 2015'ten sonra belediye yasası çıktıktan sonra burası Mudanya Belediyesi'ne bağlandı. Mudanya Belediyesi'ne bağlandıktan sonra da 2022'ye kadar belediyenin kiracısıydık. Yani daha önce köy muhtarlığına verdiğimiz kirayı bundan sonra belediyeye vermeye başladık. En son 2019'da belediye bizden 3 yıllık sözleşme yaptı. 2022'den sonra tekrar kiraları ödemek istedik ama belediye almadı. 2.5 yıldır bizi şair durumuna düşürmek için verdiğimiz kiraları bize iade ettiler. Belediye, barakadaki insanlara 'çıkın' diyor. Encümen kararıyla buradan bizim tahliyemizi istiyor. Bize 10 günlük süre verdiler. '10 gün içerisinde eşyalarınızı alın götürün' dediler" ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİ DEĞİLİZ"

Bölgede yaşayan bir diğer vatandaş, "Yaşadığımız evlerin üzerinde numaralarımız var, elektriğimiz var, suyumuz var, yapı kaydımız var. Bunlar elimizde ispatlı belgedir. Zamanında muhtar tarafından bize burada yer verilmiş. İşgalcisi değiliz, buraya teklifle gelmiş, insanlara köye gelsin diye yapılmış yerler. 'Kıyı şeridi' deniliyor, burası kıyı şeridi olamaz. Burası Karacabey'e bağlayan bir yol. Biz üst taraftayız, alt tarafımız sahil. 100 metreye kadar olan yerler kıyı bölgedir, önce oralarını temizlesinler daha sonra gelip bizim barakalarımızı yıksınlar. Yangının sebebi 3 tane kendini bilmezin, uyuşturucu alıp yangın çıkarması. Bunu 54 haneye mal edemezler. Biz mağduruz, belediye bizi mağdur ediyor. Zamanında buraya ezbere alınmamış, muhtara yerler yer için paralar ödenmiş, su parası verilmiş, yıllarca elektrik ödenmiş her şey ödenmiş. Her şey kuralına göre, burada tek mağdur olan kişi biziz" şeklinde konuştu.