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Önce Kınalıada, Şimdi Bursa... Yaz döneminin kabusu Marmara Denizi'ni karış karış işgal ediyor!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Önce Kınalıada, Şimdi Bursa... Yaz döneminin kabusu Marmara Denizi&#039;ni karış karış işgal ediyor!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Marmara Denizi'nin kabusu müsilaj tekrar görülmeye başladı. Dün Kınalıada'da dron ile görüntülenen deniz salyası, bugün Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında görüldü. Yaz dönemlerinde nüfusu tatilcilerce yoğunlaşan mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu alanlarda müsilajın arttığı gözleniyor.

Marmara Denizi'nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında görülen müsilaj, havaların sıcaklamasıyla tekrar etkisi göstermeye başladı.

Önce Kınalıada, Şimdi Bursa... Yaz döneminin kabusu Marmara Denizi'ni karış karış işgal ediyor! - 1. Resim

BURSA'DA ENDİŞE EDİCİ GÖRÜNTÜLER

Bursa'nın yazlık mahalleleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu.

Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde yoğunluk oluşturduğu, açıklarda ise daha derinlerde görülmesi dikkati çekti.

Yaz dönemlerinde nüfusu tatilcilerce yoğunlaşan mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu alanlarda müsilajın arttığı gözleniyor.

Önce Kınalıada, Şimdi Bursa... Yaz döneminin kabusu Marmara Denizi'ni karış karış işgal ediyor! - 2. Resim

KINALIADA AÇIKLARINDA DA GÖRÜLDÜ

Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında tespit edilen müsilaj tabakası, dron ile görüntülendi.

Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının yayıldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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