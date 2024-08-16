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Beşiktaş'ta kadına çarpıp kaçmıştı! Furkan Dağlı tutuklandı

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Beşiktaş&#039;ta kadına çarpıp kaçmıştı! Furkan Dağlı tutuklandı

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İstanbul Beşiktaş’ta boş yolda aşırı hız yaparak bir kadına çarpan ve olay yerinden kaçan Furkan Dağlı isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde ara sokakta süratle seyrettiği sırada, yayaya çarparak kaçan Furkan Dağlı tutuklandı.

Çerkezköy'de yakalanarak ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücü hakkında, savcılığın karara itirazı sonrası ek gözaltı kararı verilmişti. 

Beşiktaş'ta kadına çarpıp kaçmıştı! Furkan Dağlı tutuklandı - 1. Resim

OLAY

Beşiktaş'ta gece saatlerinde meydana gelen kazada Furkan D. yönetimindeki Range Rover marka 34 DOK 427 plakalı lüks araç, yokuş aşağı süratle indiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilmiş, yaralanan kadın Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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