Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı! Yolcular yardım koştu
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Beykoz'da 1 İETT otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmına çıkan yangın sürücü ve yolcuların müdahalesi ile söndürüldü.
Beykoz'da, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Riva Caddesi üzerinde ilerleyen "137" hat numaralı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler yolcuların da yardımıyla şoför tarafından söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru