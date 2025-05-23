Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı! Yolcular yardım koştu

Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı! Yolcular yardım koştu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beykoz&#039;da İETT otobüsü alev aldı! Yolcular yardım koştu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beykoz'da 1 İETT otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmına çıkan yangın sürücü ve yolcuların müdahalesi ile söndürüldü.

Beykoz'da, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Riva Caddesi üzerinde ilerleyen "137" hat numaralı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı! Yolcular yardım koştu - 1. Resim

Alevler yolcuların da yardımıyla şoför tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi hazırlık maçları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e teşekkür: Soykırıma karşı onurlu bir duruş sergiliyor - Gündem"Soykırıma karşı onurlu bir duruş sergiliyor"DEM Parti ve MHP bir araya geliyor! Tarih, yer ve saat belli oldu - GündemDEM Parti ve MHP bir araya geliyorAhmet Özer davasında ara karar çıktı! Tutukluluk devam edecek mi? - GündemAhmet Özer davasında ara karar çıktıSavcıyı ölümle tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyeleriyle ilgili yeni fezleke! - GündemYenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni detayGelişmeyi Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye ve Çin'den kritik iletişim hamlesi! - GündemTürkiye ve Çin'den kritik iletişim hamlesi!Casus kamera ile oturduğu yerden tüm Türkiye'yi izledi! Çocukların müstehcen görüntüleri dahil 55 bin kayıt aldı - GündemOturduğu yerden tüm Türkiye'yi izledi!
Sonraki Haber Yükleniyor...