Beylikdüzü'ndeki metrobüs faciasının şoförünün ifadesi çıktı! Felaket göz göre göre mi geldi?

Ebru Heper'in ölümüyle sonuçlanan Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında tutuklu şoför Şaban Ş. ifadesinde 100 metre kala frene bastığını, paniklediği için imdat frenini çekemediğini söyledi. Şüpheli, 4 aydır metrobüs şoförlüğü yaptığını ifade edip "Metrobüs şoförlüğüne geçmeden önce 1 hafta psikoteknik, 1 hafta direksiyon eğitimi olmak üzere iki haftalık eğitim aldım" dedi. Yolun temizlenmediğini öne süren şoför, yolun kayganlaştığı için kazanın meydana geldiğini söyledi.

İstanbul Beylikdüzü'nde 10 Mayıs'ta akşamüzeri Haramidere Sanayi Metrobüs durağında korkunç bir kaza meydana geldi. Duraktaki bir metrobüs aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kazada 57 yolcu yaralandı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre, kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Şaban Ş., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şaban Ş.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde olay günü 13.00-21.00 saatleri arasında görev yapmak üzere 12.57'de göreve başladığını aktaran Şaban Ş. şunları söyledi:

"13.00'de Tüyap-Söğütlüçeşme arasında ilk seferimi yaptım, ilk seferim 14.20 sıralarında sona erdi, yaklaşık 20 dakika dinlendikten sonra ikinci seferimi yapmak üzere kullandığım metrobüsü değiştirerek 34 FLR 857 plaka sayılı metrobüsle Sögütlüçeşme-Tüyap seferini yapmak üzere sefere çıktım.

"HIZIM YAVAŞTI, 100 METRE KALA FRENE BASTIM"

Hava yağışlı idi. Kullanmakta olduğum metrobüs çift körüklü diğerlerine göre daha uzun olan bir metrobüstü, Saadetdere Metrobüs Durağına kadar herhangi bir sorun yaşamadan geldim, metrobüste yolcu yoğunluğu vardı.

Aynı gün saat: 16.55 sıralarında Saadetdere Durağından Haramidere Durağına doğru gitmekteydim, iki durak arası rampa aşağı olduğu için temkinli bir şekilde hareket etmekteydim. Bu sebeple hızımı da yavaş tutmaktaydım. Maksimum hızımın 40 km/saat olduğunu düşünmekteyim, Haramidere Sanayi Durağına gelmeden yaklaşık 100 metre önce metrobüsün frenine basmaya başladım."

"PANİKLEDİM, İMDAT FRENİNİ ÇEKEMEDİM"

Havanın yağışlı ve metrobüs durağı yolunun kaygan olması nedeniyle frene basmama rağmen araç yavaşladı ancak kızaklayıp durmadı diyen Şaban Ş.; "Aracı durdurmak için tekrar frene bastım ancak aracı durduramadım, durakta önümdeki metrobüsün yolcu indirip bindirmekte olduğunu gördüm, kazayı en hafif şekilde atlatabilmek için sağda yer alan betona çarpıp durabileceğim düşüncesiyle metrobüsün direksiyonunu sağa kırdım ancak tüm çabalarıma rağmen duramayarak öndeki metrobüse arkadan çarptım, çarptıktan sonra bende yaralandım, panik halde imdat frenini çekemedim.

İmdatı çekemediğim için kullanmış olduğum metrobüs önceki metrobüsü bir süre daha sürükledi, çarpma neticesinde kullanmış olduğum metrobüsün ön camları patladı, ben direksiyonda sıkışıp kaldım, direksiyon simidi benim göğsümü sıkıştırdı, kendimi kurtardıktan sonra yolcuların tahliyesi için kapı açma düğmesini basıp kapıyı açtım, ardından yolcular tahliye oldu, bende metrobüsten aşağıya indim, ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesine, ardından da Çam ve Sakura Hastanesine sevk edildim, burada tedavi gördükten sonra bugün taburcu edildim. Kazada ölen bayanın ve yaralananların ne şekilde yaralandığına dair net bir tespitim yoktur. Öndeki metrobüs yolcu indirip bindirmekte idi." Şeklinde anlattı.

4 AYDIR METROBÜS KULLANIYORMUŞ

İETT Müdürlüğünde 15-16 ay önce işe başladığını söyleyen Şaban Ş. "İşe başladığımda İETT otobüslerini kullanmakta idim. Yaklaşık 4 ay önce Metrobüs şoförlüğüne geçtim ve dört aydır Metrobüs şoförlüğü görevini yürütmekteyim.

2 HAFTALIK EĞİTİMLE İŞBAŞI YAPMIŞ

İETT'te işe başlamadan otobüs şoförlüğü için 2 aylık eğitim aldım. Ardından metrobüs şoförlüğüne geçmeden önce 1 hafta psikoteknik, 1 hafta direksiyon eğitimi olmak üzere iki haftalık eğitim aldım" dedi.

"YOL TEMİZLENMEDİ, KAZA OLDU"

Metrobüsü kullandığım sırada araçta herhangi bir arıza sezinlemedim diyen şoför; "Ancak kullanmakta olduğum metrobüs çift körüklü diğerlerine göre daha uzun bir metrobüs olduğu için özellikle yağışlı havalarda yoğun savrulmalar yaşatmaktadır. Ben de kaza günü havanında yağışlı olması sebebiyle azami dikkat göstererek aracı kullandım.

Kaza sırasında beton yol kaygandı, metrobüsten akan yağ benzeri kalıntılar yoldan tamamen temizlenmediği için kaza günü yağmur sonrasında kaygan hale gelmişti, yine yolun beton olması da yolun kayganlığını artıran nedenlendendir. Ben her ne kadar frene basıp durmaya çalışsam da belirttiğim nedenlerden dolayı yolun kaygan olması sebebiyle duramayıp aracımla önde bulunan metrobüse çarptım" dedi.