Beyoğlu'nda sıcak saatler! 3 katlı bina alevlere teslim oldu

Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Turistik Galata Kulesi'nin bulunduğu sokaktaki 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri bölgeye gelirken dumanlar kuleyi kapladı.

Dumanların yükselmesi ile vatandaşlar ve turistler bölgeden böyle uzaklaştı.

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor...