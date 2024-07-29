Beyoğlu'nda sıcak saatler! 3 katlı bina alevlere teslim oldu
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Turistik Galata Kulesi'nin bulunduğu sokaktaki 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri bölgeye gelirken dumanlar kuleyi kapladı.
Dumanların yükselmesi ile vatandaşlar ve turistler bölgeden böyle uzaklaştı.
Olay yerindeki çalışmalar sürüyor...
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı