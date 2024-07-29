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Beyoğlu'nda sıcak saatler! 3 katlı bina alevlere teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Turistik Galata Kulesi'nin bulunduğu sokaktaki 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İtfaiye ekipleri bölgeye gelirken dumanlar kuleyi kapladı. 

Beyoğlu'nda sıcak saatler! 3 katlı bina alevlere teslim oldu - 1. Resim

Dumanların yükselmesi ile vatandaşlar ve turistler bölgeden böyle uzaklaştı.

Beyoğlu'nda sıcak saatler! 3 katlı bina alevlere teslim oldu - 2. Resim

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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