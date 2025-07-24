Bilecik 3 gündür alev alev! Valilikten açıklama var: Yangının çıkış nedeni ne?

Geyve'den başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangınlarla mücadele dördüncü günde devam ediyor. Bilecik Valiliği yangının çıkış nedenine dair sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesini açıklayıp resmiyet ve doğruluk taşımayan bu içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan ertesi gün Bilecik'in Osmaneli ilçe sınırına geçen yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Söndürme çalışmalarına yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yer yer alevlerin yeniden yükseldiği bölgede, sabah saatlerinde ulaşıma açılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası, orman yangını nedeniyle yeniden geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyenler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

BİLECİK VALİLİĞİNDEN ASILSIZ İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilecik Valiliğince, orman yangınının çıkış nedeniyle ilgili olarak bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda asılsız iddialar ile ses kayıtları başta olmak üzere kamuoyunu yanıltmaya çalışan içeriklerin paylaşıldığı duyuruldu.

Vatandaşların bu tür spekülatif bilgi ve belgelerle kamu düzenini bozmayı amaçlayan girişimlere itibar etmemelerinin büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, "Resmiyet ve doğruluk taşımayan bu içeriklere karşı dikkatli olunması, sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi rica olunur. Ayrıca, yangına yönelik söndürme çalışmaları sahada aralıksız şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.