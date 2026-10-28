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Bin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı

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Bin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı
Başlık ResmiBin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı

Eskişehir'de iddiaya göre bir dönercide sipariş verip yemek yiyen 3 şüpheli bin 950 TL hesabı ödemeden kaçtı. ‘ATM’ye para çekmeye gidiyoruz’ diyerek dükkandan ayrılan 2 erkek sırra kadem basarken, masada bekleyen kadın ise çiftlerden atlayarak kaçtı. Dönerci çalışanı “Hanımefendi gelen giden olmayınca atlayıvermiş çitlerden” diye konuştu.

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Eskişehir’de Yenibağlar Mahallesi Ulaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döner işletmesinde yaşananlar ‘Pes’ dedirtti.

Dükkana giren 2 erkek ve 1 kadın müşteriden oluşan grup, masaya oturarak çeşitli menü siparişlerinde bulundu. 3 adet tavuk döner menü, 1 adet et döner menü ve 1 adet sütlaç sipariş eden grup yemeklerini yedi.

Bin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı
Başlık ResmiBin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı

‘PARA ÇEKECEĞİZ’ DEDİLER GİTTİLER

İddiaya göre gruptan 2 erkek şahıs yeni işe başlayan garsona, "ATM'ye para çekmeye gideceğiz" diyerek işletmeden ayrıldı. Masada kalan kadın müşterinin ise bir süre bekledikten sonra bahçe çitlerinin üzerinden atlayarak kaçtığı belirtildi.

Bin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı
Başlık ResmiBin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı

BİN 950 TL'LİK HESABI ÖDEMEDİLER

Toplam bin 950 TL'lik hesabı ödemeden ayrılan şahısların kaçış anları güvenlik kameralarına yansırken, işletme yetkilileri ödemenin yapılmaması durumunda polise şikayette bulunacaklarını ifade etti.

Bin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı
Başlık ResmiBin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı

“ÇİTLERDEN ATLAYIP KAÇMIŞ”

Dönerci çalışanı Ramazan Ucan, yaşananları şöyle anlattı:

İddiaya göre üç tane menü söylemişler. Şu arkamda gördüğünüz masaya oturmuşlar. Gruptan 2 kişi 'para çekmeye gidiyoruz' diye masadan kalkmışlar, kaçıp gitmişler. Masada kalan hanımefendi de etrafına bakmış, daha sonra şu arkamızda bulunan çitlerden atlayıp kaçmış. Bin 950 TL'lik bir hesap bırakıp kaçmışlar. Yeni başlayan bir garson vardı onlarla ilgilenen, 2 kişi 'para çekip geleceğiz, masadaki hanımefendi beklesin' demişler. Hanımefendi gelen giden olmayınca atlayıvermiş çitlerden.

Bin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı
Başlık ResmiBin 950 TL’lik hesap masada kaldı! Yediler, tatlı keyfi yaptılar: İkisi ‘ATM’ yalanıyla, biri çitlerden atlayıp kaçtı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir
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