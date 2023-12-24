Bingöl'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

24 Aralık 2023 00:05 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 00:06

Kar ve tipinin etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs ile tırdaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.