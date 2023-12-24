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    Bingöl'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması korkunç bir kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kaza sonucu 8 kişi yaralandı.

    Bingöl&#039;de korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kar ve tipinin etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada otobüs ile tırdaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    KazaBingöl
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