Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı! 1 ölü, 15 yaralı

23 Aralık 2023 10:58 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 13:21

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı. Şanlıurfa Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana gelen kazada ölü ve yaralıalrın olduğu belirtildi.

Yoğun yağış ve sis şartlarının etkisi altında gerçekleşen kazanın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Detaylı bir kurtarma ve müdahale çalışması başlatıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralılar olduğu belirtiliyor. Yetkililer, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğünü ve gelişmeler hakkında bilgi vereceklerini ifade ettiler.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada, yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şoför koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan otobüs şoförü İlhami Dokdemir'in (58) ise sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dokdemir’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktası trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



