Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bingöl'de terör örgütü PKK'nın erzak deposuna operasyon

Bingöl'de terör örgütü PKK'nın erzak deposuna operasyon

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bingöl&#039;de terör örgütü PKK&#039;nın erzak deposuna operasyon
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl'de düzenlenen operasyonda tespit edilen erzak deposunda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. 

Jandarma ekipleri terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. 

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen erzak deposunda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel sığınak/barınakların tespit ve imha edilmesi amacıyla Karlıova'da icra edilen "Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 Operasyonu" kapsamında terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen bir odalı erzak deposunda gerçekleştirilen aramada çeşitli miktarlarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Biri 58, diğeri 71 yaşında! Hiçbir şey yasak değildi, yiyerek kilo verdiler! Hayatları değişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Annesi "Ben sensiz yaşayamam" diye göz yaşı dökmüştü! Genç kız Alanya'da bulundu - Gündem17 yaşındaki genç kızdan güzel haberNarin cinayetinde ilk itiraf! Gözaltındaki zanlı korkunç gerçeği bir bir anlattı - GündemGözaltındaki zanlı korkunç gerçeği bir bir anlattıKabine toplantısında gündem ekonomi ve teröre peş peşe darbe - GündemGözler Ankara'da! Kabine toplanıyorNarin'in gelinlik hayalini gerçekleştirmek için Batman'dan geldi! Tabutun üstünde gören şoke oldu - GündemNarin'in hayali cenazesinde gerçekleşti!İngiltere'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı - GündemAyşenur için uluslararası soruşturma çağrısıİstanbul'da feci kaza! Zanlıları kovalayan polis kurye ile çarpıştı, yaralılar var - GündemZanlıları kovalayan polis kurye ile çarpıştı, yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...