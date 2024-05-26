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Binlerce kişi meydanları kuşattı, Türkiye Filistin için yürüdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Binlerce kişi meydanları kuşattı, Türkiye Filistin için yürüdü
Gazze, Protesto, Hamas, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve sloganlar eşliğinde 7 Ekim'den bu yana süregelen Gazze soykırımını protesto etti. Vatandaşlar tekbirler eşliğinde Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze’yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Gazze Gönüllüsü STK Platformları tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

Binlerce kişi meydanları kuşattı, Türkiye Filistin için yürüdü - 1. Resim

TEKBİR VE DUALARLA YÜRÜDÜLER

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Tekbir ve sloganların atıldığı program, yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi.Binlerce kişi meydanları kuşattı, Türkiye Filistin için yürüdü - 2. Resim

HAMAS YETKİLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Hamas yetkilisi Süheyl El-Hindi, “Değerli kardeşlerim, mesajınız yerine ulaşmıştır. Sesiniz Gazze’de yankılanmıştır. Allah’ın buyurduğu gibi bir Müslüman'ın Allah yolunda eğer ayağı toza bulanmışsa o ayak cehennem yüzü görmeyecek, ateşte yanmayacaktır. Bugün burada yağmurun altında sırılsıklam oldunuz ama alanı terk etmediniz. Gazze’nin ve direnişin yanında olduğunuzu ispat ettiniz. Sizlere selam olsun” dedi.

Binlerce kişi meydanları kuşattı, Türkiye Filistin için yürüdü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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