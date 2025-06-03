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Binlerce kişi tehlikede! Giriş-çıkışlar yasaklandı: Ekipler olay yerinde...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 4 mahalle kuduz vakası sonrası karantinaya alındı. Bölgeye hayvan giriş-çıkışı yasaklanırken başıboş köpekler toplanmaya başladı. Karantina 15 gün sürecek.

Hatay'ın Samandağ ilçesinin 4 mahallesi son günlerde korku ve panik içerisinde. Tekebaşı Mahallesi kuduz vakasına sahne olunca ekipler bölgeye intikal etti, numuneler alındı. 

4 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Numunede yapılan analizde kuduz hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararıyla; Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı.

Binlerce kişi tehlikede! Giriş-çıkışlar yasaklandı: Ekipler olay yerinde... - 1. Resim

BÖLGEDEKİ KÖPEK SAYISI BİNİ BULDU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede aşılama çalışması başlattı. Bölgede sayıları binleri bulan başıboş köpekler, Hatay Valiliği koordinesinde ekiplerce rehabilite edilmek amacıyla toplanmaya başladı.

Binlerce kişi tehlikede! Giriş-çıkışlar yasaklandı: Ekipler olay yerinde... - 2. Resim

15 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Karantina alınan 4 mahallede başıboş köpekleri toplamaya başladıklarını ifade eden Samandağ Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Altın, "Hatay Valiliği koordinesinde; Tekebaşı, Gözene, Çöğürlü ve Meydan mahallelerinde çıkan kuduz karantinası kaynaklı başıboş köpeklerimizi topluyoruz.

Binlerce kişi tehlikede! Giriş-çıkışlar yasaklandı: Ekipler olay yerinde... - 3. Resim

4 MAHALLEDE KUDUZ AŞISI YAPILACAK

Bu aşamada köpeklerimize hemen kuduz aşılarını yapıp 15 günlük bir karantina süresi uygulayacağız. Bu karantina bittikten sonra hayvanlarımızı hem kısırlaştırıp hemen çipleme işlemi yaparak barınaklarımızda rehabilite edeceğiz. Karantinada şu anda 4 mahallemiz var.

Tekebaşı başta olmak üzere bugün itibarıyla bütün mahallemizin hepsinde toplamaya çalışıyoruz. Samandağ ekipleri olarak elimizden gelen koşullarla beraber ekiplerimizi bütün mahallelere gönderdik. Biliyorsunuz kuduz hastalığı, hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık. Bununla ilgili konu insan sağlığı çok önemli yerdedir. Buna önlem olarak zaten ilk başta hemen ilçe tarım ekipleriyle beraber aşılamalarımızı hızlandırdık. Bütün hayvanlarımızı özellikle dört mahallemizde kuduz aşımızı yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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