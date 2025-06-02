Bir ilçe diken üstünde! Kuduz alarmı harekete geçirdi: Mahalleler karantinaya alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuduz nedeniyle karantinaya alınan 4 mahalledeki sahipsiz köpeklerin barınağa götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Hatay Valiliği, 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından karantina uygulanan Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerindeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasına karar verdi.

4 KİŞİLİK EKİP HAREKETE GEÇTİ

Aralarında veteriner hekimin de olduğu 4 kişilik ekip, girişine "kuduz risk bölgesi" yazılı levhalar asılan mahallelerdeki köpekleri toplamaya başladı.

Ekipler tarafından belediyenin barınağına götürülen köpekler, aşılanıp kısırlaştırılacak. Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlatmıştı.