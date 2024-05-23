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Bir anda bastırdı! Ankara, Eskişehir, Kars ve Bilecik'te dolu zor anlar yaşattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Ankara, Eskişehir, Kars ve Bilecik'te öğleden sonra bastıran ve şiddetini artıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Erzurum hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

Bugün ayrıca öğle saatlerinde 4 şehirde başlayan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. 

Bir anda bastırdı! Ankara, Eskişehir, Kars ve Bilecik'te dolu zor anlar yaşattı - 1. Resim

ANKARA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili tarım arazilerinde hasar oluştu. İlçedeki sağanak nedeniyle de bazı mahallerde sel meydana geldi. Taşkın ve su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere, bugün Eskişehir ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meydana gelen yağışlar pek çok noktada günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Çifteler ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri hayrete düşürdü.

İlçe sakinlerine zor anlar yaşatan yağış maddi hasarlara neden oldu. Yağış sonrasında vatandaşlar tarafından toplanan ceviz büyüklüğündeki dolular cep telefonu kameraları ile fotoğraflandı.

Bir anda bastırdı! Eskişehir, Kars ve Bilecik'te dolu zor anlar yaşattı - 1. Resim

Paylaşılan meteorolojik verilere göre göre, yağışların 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 03.00’a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

KARS

Kars'ta sağanak sonrası dolu etkili oldu. Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bir anda bastırdı! Eskişehir, Kars ve Bilecik'te dolu zor anlar yaşattı - 2. Resim

Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.

Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarındaki çatı altlarına çekti. Dolu nedeniyle ağaç dalları kırıldı, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

BİLECİK

Bilecik'in Söğüt ilçesi ve köylerinde aniden bastıran şiddetli yağış yerini doluya bırakınca vatandaşla neye uğradığını şaşırdı. Yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görülürken Söğüt Kapalı Pazar Yeri'nin çatısına düşen dolunun çıkardığı ses, yağışın şiddetini gözler önüne serdi. 

Bir anda bastırdı! Eskişehir, Kars ve Bilecik'te dolu zor anlar yaşattı - 3. Resim

İlçeye bağlı Çaltı ve Yakacık'ta şiddetli dolu yağışı etkili olurken bazı seralarda hasar oluştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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