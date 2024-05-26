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Bir anda kontrolden çıktı, takla atarak durabildi: Bakırköy'deki feci kazada 1'i ağır 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafikkazası, Takla, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, orta refüje çarparak takla attı. Kazada yaralan 1’i ağır 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametinde seyir halindeki 06 AEM 430 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç cadde üzerinde bulunan orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1’i ağır 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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