Bir ay önce evlenmişlerdi! 3. eşe öldüren bıçak

10 Ocak 2024 12:36 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 12:37

Dehşete düşüren cinayet olayı, İzmir’in Bornova ilçesindeki Kazım Dirlik Mahallesi’nde dün gece 01:30 sularında meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, bir süre beraber yaşadıktan sonra, 1 ay önce evlenerek hayatlarını birleştiren ve her ikisinin 3. evliliği olduğu öğrenilen Fırat Bozkurt (43) ile eşi Şirin Bozkurt (47), arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Şirin Bozkurt, eline aldığı bıçakla kocası Fırat Bozkurt’u çıkan arbedede kalbinden bıçakladı.

Fırat Bozkurt, yatak odasında kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Şirin Bozkurt ise o sırada evde olan ve şoka giren eski eşinden olma 18 yaşındaki oğlu Ç.G.’yi komşuya gönderdi. Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fırat Bozkurt’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KADIN TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan anne ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin Bozkurt, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Ç.G., ise serbest bırakıldı. Bozkurt’un ifadesinde, bir eğlence mekanında kıskançlık sebebiyle tartıştıklarını, ardından önce kendisinin sonra da kocasının eve geldiğini, eşinin eşyalarını toplamaya başladığını ve bu sırada gırtlağına sarılıp kendisine vurduğunu, çıkan arbedede kendisini savunmak için eline aldığı bıçağın kocasını yaraladığını, ardından kendisinin sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.