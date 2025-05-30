Bir ilçede seçim var: 14 binden fazla seçmen 1 Haziran’da sandık başına gidiyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi'nde vefat eden muhtarın yerine geçecek ismi belirlemek üzere 1 Haziran Pazar günü sandık başına gidilecek. 14 binden fazla seçmenin oy kullanacağı seçimde sandıklar 08.00'de açılacak, oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi, 1 Haziran Pazar günü yeni muhtarını seçmek için sandık başına gidiyor. Aralık ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mahalle Muhtarı Salih Bütün’ün yerine geçecek isim yapılacak ara seçimle belirlenecek.

Seçim süreci hakkında bilgi veren Merkezefendi İlçe Seçim Müdürü Yücel Demiralay, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, seçimlerin şeffaf ve düzenli şekilde yürütüleceğini vurguladı. Mahallede toplam 14 bin 33 seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğunu söyleyen Demiralay, Lütfi Ege Anadolu Lisesi’nde 20, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu’nda ise 15 olmak üzere toplam 35 sandıkta kurulacağını ifade etti.

EŞİTLİK DURUMUNDA KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Seçimin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için bütün tedbirlerin alındığını hatırlatan Demiralay, "Demokrasiye sahip çıkmak için herkesin sandığa giderek oyunu kullanmasını bekliyoruz" dedi. Demiralay, adaylar arasında eşit oy çıkması durumunda kazananın kura yöntemiyle belirleneceğini de aktardı.

Seçimde oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başlayacak, 17.00’de sona erecek. Her sandıkta 7 kişilik sandık kurulu görev yapacak.