Bir kentimizde tarım işçileri yaşadı! Günlük mesai ücretleri 2 bin liraya dayandı

Manisa'da tarım işçilerinin ücret tarifesi belli oldu. Buna göre 8 saatlik mesaide günlük ücretler 1900 liraya kadar çıktı.

Üzüm sezonu başlamadan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerinin alacağı günlük ücretler Sarıgöl Ziraat Odası'nda yapılan toplantıyla belirlendi.

Gerçekleştirilen toplantıya üreticiler, dayıbaşları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

DAYIBAŞLARI NE KADAR ALACAK?

Tarım İşçileri İzleme Kurulu'nun önerileri doğrultusunda açıklanan 2025 yılı ücret tarifesi şu şekilde açıklandı: "Kesi: 1000 TL, Kasa: 1100 TL, Seçici: 1400 TL, Yükleme: 1900 TL"

Her işçiye ilave olarak günlük 100 TL dayıbaşı ücreti verilecek.

Üzüm kesimi, seçimi ve yaprak açma işlemleri aynı ücretlendirme kapsamında değerlendirilecek.

SORUMLULUK DAYIBAŞLARINDA

Günlük mesai süresi 8 saat olarak belirlenirken, 1 saatlik dinlenme süresi dahil olmak üzere mesainin sabah 06.00'da başlayıp 14.00'te sona ereceği ifade edildi.

Toplantıda alınan diğer kararlar doğrultusunda, arazide eksik çalışan işçilerin ücreti dayıbaşı tarafından karşılanacak. Her ekipte bir sorumlu işçi bulunacak ve saha uygulamalarındaki sorumluluk dayıbaşlarına ait olacak.

Yeni ücret tarifesi 19 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Tüm uygulamaların SGK mevzuatına ve iş sağlığı-güvenliği kurallarına uygun yürütülmesi gerektiği vurgulandı.