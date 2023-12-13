Bir Seçil Erzan vakası daha! Örümcek ağı gibi ördü, 100 milyon lirayla buhar oldu
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen Seçil Erzan davası gündemdeki yerini korurken benzer bir vurgun haberi İzmir'den geldi. Kendini 'finans uzmanı' olarak tanıtan Betül K. 'yüksek kar vaadi' ile vatandaşlardan para topladı. Örümcek ağı gibi ördüğü sistemde paraları borsada işleten Betül K. tam 100 milyon lira ile kayıplara karıştı.
Eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi ünlü furbolcuların ve iş insanlarının da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmasının yankıları sürüyor. Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak da bilinen vurgunda her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkarken benzer bir dolandırıcılık olayı da bu kez İzmir'de yaşandı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Tire ilçesinde, iddiaya göre kendisini 'muhasebeci ve finans uzmanı' olarak tanıtan, yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para alan Betül K., topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başladı.
Eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan
ÖRÜMCEK AĞI GİBİ ÖRDÜ
İlk süreçte topladığı paralarla kar payı dağıtan Betül K. adeta örümcek ağı gibi ördüğü sistemi olabildiğince büyüttü. Dolandırılan vatandaşların iddiasına göre Betül K. son 2 yılda ise kademe kademe ödeme yapmayı durdurdu.
100 MİLYON LİRAYLA KAYIPLARA KARIŞTI
Yaklaşık 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül K. kısa süre önce de kayıplara karıştı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla Betül K.'ye 5 milyon liraya kadar para teslim etmiş olduğu, bazılarının ise kimliklerinin açığa çıkmaması için şikayetçi olmadıkları da iddialara arasında.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI
Sosyal medya hesaplarını da kapattığı tespit edilen Betül K.'nin kayıplara karışmadan önce, çay ocağı işleten bir kadının parasını borsada işleterek 3 milyon lira kazandığı ve bu parayı da sahibine geri ödemediği ortaya çıktı.