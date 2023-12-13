Bir Seçil Erzan vakası daha! Örümcek ağı gibi ördü, 100 milyon lirayla buhar oldu

13 Aralık 2023 11:06 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:11

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi ünlü furbolcuların ve iş insanlarının da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmasının yankıları sürüyor. Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak da bilinen vurgunda her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkarken benzer bir dolandırıcılık olayı da bu kez İzmir'de yaşandı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Tire ilçesinde, iddiaya göre kendisini 'muhasebeci ve finans uzmanı' olarak tanıtan, yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para alan Betül K., topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başladı.



Eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan

ÖRÜMCEK AĞI GİBİ ÖRDÜ

İlk süreçte topladığı paralarla kar payı dağıtan Betül K. adeta örümcek ağı gibi ördüğü sistemi olabildiğince büyüttü. Dolandırılan vatandaşların iddiasına göre Betül K. son 2 yılda ise kademe kademe ödeme yapmayı durdurdu.

100 MİLYON LİRAYLA KAYIPLARA KARIŞTI

Yaklaşık 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül K. kısa süre önce de kayıplara karıştı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla Betül K.'ye 5 milyon liraya kadar para teslim etmiş olduğu, bazılarının ise kimliklerinin açığa çıkmaması için şikayetçi olmadıkları da iddialara arasında.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Sosyal medya hesaplarını da kapattığı tespit edilen Betül K.'nin kayıplara karışmadan önce, çay ocağı işleten bir kadının parasını borsada işleterek 3 milyon lira kazandığı ve bu parayı da sahibine geri ödemediği ortaya çıktı.