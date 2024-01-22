Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi, kuvvetli kar geliyor! İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dikkat çekerek kar beklentisini dile getirmişti. Bir uyarıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi. Bakan Özhaseki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışı için vatandaşların tedbirli olması gerektiğine değindi. İşte yurt genelinde beklenen tahmini hava sıcaklıkları...

    Bir uyarı da Bakan Özhaseki&#039;den geldi, kuvvetli kar geliyor! İşte Meteoroloji&#039;nin son tahminleri...
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

    Soğuk hava Balkanlardan geldi, tüm yurdu etkisi altına aldı. İstanbul'un yanı başında karla mücadele sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de uyarı üstüne uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere 28 ilde yoğun kar yağışı beklentisi yer aldı. Hava tahmin kurumu bu iller için sarı kodlu uyarı yayımlayarak vatandaşların olumsuz hava koşulları sebebiyle dikkatli ve tedbirli olmaları istedi. Bir uyarıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

    Bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi, kuvvetli kar geliyor! İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

    BAKAN ÖZHAKESİ UYARDI: KUVVETLİ KAR GELİYOR

    Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

    Bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi, kuvvetli kar geliyor! İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

    DİKKAT! HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

    Özhaseki, "Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    Bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi, kuvvetli kar geliyor! İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

    HAVA SICAKLIKLARI 8 İLA 10 DERECE DÜŞECEK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    Bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi, kuvvetli kar geliyor! İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

    23 KENTE SARI KODLU UYARI

    MGM tarafından Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.

    Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

    Bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi, kuvvetli kar geliyor! İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

    İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Çok bulutlu 2

    İstanbul: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 7

    İzmir: Çok bulutlu 11

    Adana: Çok bulutlu 20

    Antalya: Çok bulutlu 20

    Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

    Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı (Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 7
    Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 1
    Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
    Hava DurumuKarÖzhasekiÇığİstanbul
    Haberler > Gündem > Bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi, kuvvetli kar geliyor! İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kar 20 santimetreye kadar çıkacak! 23 il için uyarılar peş peşe geldi - GündemKar 20 santimetreye kadar çıkacak'Satılık Sudanlı zenci bebek' ilanı kan dondurdu - GündemSosyal medyada kan donduran ilan!Sivas’ta camii içinde büyük skandal! Kuran-ı Kerim’i yere atıp ayağıyla bastı - GündemKuran-ı Kerim’i yere atıp ayağıyla bastıÇengel-6 operasyonunda 2 kişi suç üstü yakalandı: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi - GündemÇengel 6 operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiPKK'ya ağır darbe! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 14 terörist öldürüldü - GündemFırat Kalkanı bölgesinde 14 terörist öldürüldüAntalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz oldu - GündemAntalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz olduFatih Selek yazdı: Sözcü o haberi niye yaptı? - GündemSözcü o haberi niye yaptı?Sosyal medyada viral olmuştu, drone videosunun aslı ortaya çıktı - GündemDrone videosunun aslı ortaya çıktıMuş'ta yoğun kar ve tipide mahsur kalan 22 araçtaki 69 kişi kurtarıldı - GündemYoğun kar ve tipide mahsur kalan 22 araç kurtarıldıZonguldak’ta faciadan kıl payı dönüldü! Dev kaya parçaları yola düştü - GündemZonguldak’ta faciadan kıl payı dönüldü! Dev kaya parçaları yola düştü
    Sonraki Haber Yükleniyor...