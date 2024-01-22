Bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi, kuvvetli kar geliyor! İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dikkat çekerek kar beklentisini dile getirmişti. Bir uyarıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi. Bakan Özhaseki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışı için vatandaşların tedbirli olması gerektiğine değindi. İşte yurt genelinde beklenen tahmini hava sıcaklıkları...
Soğuk hava Balkanlardan geldi, tüm yurdu etkisi altına aldı. İstanbul'un yanı başında karla mücadele sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de uyarı üstüne uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere 28 ilde yoğun kar yağışı beklentisi yer aldı. Hava tahmin kurumu bu iller için sarı kodlu uyarı yayımlayarak vatandaşların olumsuz hava koşulları sebebiyle dikkatli ve tedbirli olmaları istedi. Bir uyarıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.
BAKAN ÖZHAKESİ UYARDI: KUVVETLİ KAR GELİYOR
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.
DİKKAT! HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Özhaseki, "Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadesini kullandı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIKLARI 8 İLA 10 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
23 KENTE SARI KODLU UYARI
MGM tarafından Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu 2
İstanbul: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 7
İzmir: Çok bulutlu 11
Adana: Çok bulutlu 20
Antalya: Çok bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı (Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 7
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 1
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı