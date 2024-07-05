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Biri 7 diğeri 9 yaşında! Çocuklar oynayarak minibüsü yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kütahya'da 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, park halindeki minibüsü yaktı. Oynayarak tutuşturdukları kağıdı aracın içine atan çocukların o anları güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi iki küçük çocuğun yaptıklarıyla ayağa kalktı. Park halindeki bir minibüsün yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangın, kısa sürede söndürüldü.
İç kısmı tamamen yanan ve Mehmet Çeri'ye ait olduğu belirlenen minibüs kullanılamaz hale geldi.

KUZENLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangını kuzen olan M.E.A. (7) ile M.N.A'nın (9) çıkardığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocukların kibritle yaktıkları bir kağıt parçasını camı açık olan minibüsün içine attıktan sonra alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Çocuklar, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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