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Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da tekneyle açılan balıkçılar 316 kiloluk orkinos yakaladı. Sudan çıkarmak için 5 saat mücadele veren balıkçı, yakaladığı balığı vatandaşlara dağıttı.

Geçen hafta Türkbükü'nden denize açılan amatör balıkçılar, 370 kilo ağırlığında orkinos yakalamıştı. Dün de Güvercinlik'ten denize açılan Gökhan Aşık (35) ve iki arkadaşının oltasına Didim açıklarında dev orkinos vurdu. 

TEKNEYİ SÜRÜKLEDİ

Gökhan Aşık ve arkadaşları, balıkla 5 saat boyunca mücadele etti. Dev balık, 5.15 metre boyundaki tekneyi Didim açıklarından Bodrum'un Türkbükü Mahallesi açıklarına kadar sürükledi.

5 saatlik mücadelenin ardından dev orkinos suyun yüzeyine çıkarıldı. Balığı tekneye çıkaramayan balıkçılar, kuyruğundan bağlayıp Güvercinlik Koyu'na getirdi. Vinçle denizden çıkarılan dev orkinos, 316 kilogram geldi.

Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı - 1. Resim

Gökhan Aşık, “Daha önce de orkinos yakaladık ama hiç bu kadar büyüğünü yakalamamıştık. Bugünlerde buralarda çok büyük orkinoslar var. Bu balık sabah 09.30'da oltaya vurdu. 5 saatte yukarı çekebildik. Teknenin altında gelince ürktük çünkü çok büyüktü. Balığı, yakınlarımıza ve vatandaşlara dağıttık” dedi.

Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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