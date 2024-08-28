Bodrum'da korku dolu anlar! Ana isale hattı patladı, dev çukur oluştu

Muğla Bodrum'da ana isale hattı patlaması sonucu yolda dev çukur oluştu. Sahilde denize giren turistler, dereden gelen suyu görünce adeta şaşkına döndü.

Muğla Bodrum'da ana isale hattının patlamasıyla korku dolu anlar yaşandı, yolda dev gibi bir çocuk meydana geldi.

Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkisinde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu, tonlarca su yola aktı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yoldan akan su dereye ulaşıp oradan da sahile ulaştı. Sahilde denize giren tatilciler, dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı.

Sahile inen yolda park halindeki otomobilin alt kısmı su içinde kaldı. İhbarın ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR

Yoldan geçen tatilciler ise ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.

Patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.