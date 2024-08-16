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Bodrum'da korku dolu gece! İki kişi delik deşik bulundu, kimlikleri tespit edilemiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bodrum'da lüks bir binada silahla vurulmuş iki kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlarken cesetlerin kimlikleri teşhis edilemedi. 

Tatil cenneti Bodrum'da silah sesleri yükseldi. Korkunç cinayetin adresi Kumbahçe Mahallesi oldu. Bir evden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bodrum'da korku dolu gece! İki kişi delik deşik bulundu, kimlikleri tespit edilemiyor - 1. Resim

KURŞUN YAĞMURUNA TUTMUŞLAR

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, silahla vurulmuş iki kişi bulundu. Sağlık görevlileri, vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden kişilerin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Bodrum'da korku dolu gece! İki kişi delik deşik bulundu, kimlikleri tespit edilemiyor - 2. Resim

Polis, olaydan sonra bölgeden kaçtığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bodrum'da korku dolu gece! İki kişi delik deşik bulundu, kimlikleri tespit edilemiyor - 3. Resim

BİRİ KOLTUKTA DİĞERİ SEHPADA...

Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek şahsın cansız bedenleri  savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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