Bodrum'da korku dolu gece! İki kişi delik deşik bulundu, kimlikleri tespit edilemiyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Ağustos 2024 08:57 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bodrum'da lüks bir binada silahla vurulmuş iki kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlarken cesetlerin kimlikleri teşhis edilemedi.