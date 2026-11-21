Bolu Belediyesi'ne yönelik araç kiralama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan hakkında tahliye kararı çıktı. Mahkeme, Özcan ve 3 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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Bolu Belediyesi’nde araç kiralama ihalelerine ilişkin usulsüzlük iddiasıyla açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve şirket yetkilisi Faruk Güner’in tahliyesine karar verildi.

Dört sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TANJU ÖZCAN'IN SAVUNMASI

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ikinci gününde, sanık Özcan, Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklar Özaydın, Baytekin ve Güner ile 17 tutuksuz sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Bolu Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Tanju Özcan tahliye edildi

Sanık Özcan, yüz yüze savunma yapmak istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını, böylece savunma hakkının kısıtlandığını savundu.

İddianamede kendisine ve diğer sanıklara yöneltilen suçlamaların somut deliller yerine varsayımlara dayandırıldığını öne süren Özcan, görevini yerine getiren belediye çalışanlarının suçsuz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Özcan, müdürlük personelinin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için önemli çaba gösterdiğini ve yüklenici firmaya karşı belediye menfaatlerini korumaya yönelik işlemler yapıldığını ifade etti.

Bolu'da belediyeye yönelik soruşturma ve operasyonların kurumun işleyişini olumsuz etkilediğini, personelin imza atmaktan çekinmesinin belediye hizmetlerinde aksamalara yol açabileceğini iddia etti.

Bolu Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Tanju Özcan tahliye edildi

DAVA 22 MART'A ERTELENDİ

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yaptıkları savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Özcan, Özaydın, Baytekin ve Güner'in adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar veren mahkeme, şirket yetkilileri Y.E. ve F.L'nin ev hapsinin imza ve yurt dışı çıkış yasağına dönüştürülmesine, imza tedbiri bulunan sanıkların bu tedbirinin kaldırılarak yurt dışı çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

Duruşma, 22 Mart 2027 tarihine ertelendi.

ÖZCAN'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Daha önce irtikap davasında 7 yıl 3 ay hapis cezası ve 4 yıl siyasi yasak alan Tanju Özcan'ın tutukluluğu devam edecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle, Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, gerçekleştirme görevlisi S.E, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T, komisyon üyeleri M.E.G, T.Y, M.Y, İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.Ö.Ö, temizlik şirketlerinin yetkilileri Ç.A, S.K, F.Ş.E, S.K, H.B, F.D, İ.T, A.G, yüklenici firma yetkilileri F.G, A.Y, F.L. ve Y.E. olmak üzere 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bolu Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Tanju Özcan tahliye edildi

Ekipler tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar hakkında dava açılmıştı.

Teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığının belirlendiği belirtilen bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hakediş kapsamında, MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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