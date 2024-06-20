Böylesi görülmedi! Namaz kılma bahanesiyle polisten kaçtılar
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de polisin dur ihtarın uymayan motosikletli iki kardeşten biri namaz kılma bahanesiyle girdikleri caminin arka kapısında kaçtı. Şahıslar kısa sürede yakalanırken motosikletleri ise bağlandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, motosikletli abi kardeş ortalığı birbirine kattı. Motosikletli abi, kardeş kaçtı.
Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde abi kaçarken, kardeşi ise Mimar Sinan Cami önünde yakalandı.
KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Yakalanan şahıs, camide namaz kılma bahanesi ile içeri girerek arka kapıdan kaçtı.
Polis ekipleri hızlı davranarak kaçan kardeşi tekrardan yakaladı.
Olaya ilişkin cezai işlem uygulanırken, motosiklet ise bağlandı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı