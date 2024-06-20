Böylesi görülmedi! Namaz kılma bahanesiyle polisten kaçtılar

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Haziran 2024 09:50 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 10:01 - Güncelleme:

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Kocaeli'de polisin dur ihtarın uymayan motosikletli iki kardeşten biri namaz kılma bahanesiyle girdikleri caminin arka kapısında kaçtı. Şahıslar kısa sürede yakalanırken motosikletleri ise bağlandı.