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Böylesi görülmedi! Namaz kılma bahanesiyle polisten kaçtılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Böylesi görülmedi! Namaz kılma bahanesiyle polisten kaçtılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de polisin dur ihtarın uymayan motosikletli iki kardeşten biri namaz kılma bahanesiyle girdikleri caminin arka kapısında kaçtı. Şahıslar kısa sürede yakalanırken motosikletleri ise bağlandı. 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, motosikletli abi kardeş ortalığı birbirine kattı. Motosikletli abi, kardeş kaçtı.

Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde abi kaçarken, kardeşi ise Mimar Sinan Cami önünde yakalandı.

Böylesi görülmedi! Namaz kılma bahanesiyle polisten kaçtılar - 1. Resim

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Yakalanan şahıs, camide namaz kılma bahanesi ile içeri girerek arka kapıdan kaçtı.

Böylesi görülmedi! Namaz kılma bahanesiyle polisten kaçtılar - 2. Resim

Polis ekipleri hızlı davranarak kaçan kardeşi tekrardan yakaladı.

Olaya ilişkin cezai işlem uygulanırken, motosiklet ise bağlandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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