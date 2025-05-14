Bozulmuş meze, et ve et ürünleri... Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler restorana acımadı

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir restorana denetim yapıldı. Denetimde servise hazırlanan ürünlerde küflenmiş, bozulmuş meze, et ve et ürünleri kullanıldığı tespit edildi. İşletme, süresiz olarak mühürlendi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hijyen denetimlerini aralıksız sürdüyor. Gıda işletmeleri ekipler tarafından düzenli olarak denetleniyor ve gerekli işlemler yapılıyor.

Zabıta ekipleri ihbar üzerine Alanya’nın Saray Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda denetim yaptı. Yapılan denetimde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda olumsuzluk tespit edildi.

Servise sunulmak üzere hazırlanan ürünler arasında; küflenmiş, kokmuş ve bozulmuş meze, et ve et ürünleri tespit edilirken, bu ürünlerin halk sağlığını tehdit edecek derecede risk taşıdığı belirlendi.

Ayrıca ekipler tarafından işletmenin genel hijyen ve sanitasyon durumlarına uymadığı, imalathane bölümünde sigara izmaritlerinin bulunduğu, ortamda ağır bir koku olduğu gözlemlendi. Denetim sırasında ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli tutanaklar düzenlendi ve işletme, süresiz olarak mühürlendi.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN İŞLETME SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik gıda denetimlerine aralıksız devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: