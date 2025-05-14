Tezgâhta sinekli et, bozuk ürün tespit edildi! Yöresel Pazar mühürlendi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde geçtiğimiz hafta açılan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen üreticilerin stant açtığı Yöresel Ürünler Pazarı, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Yapılan denetimlerde çürümeye yüz tutmuş çiğ köfte, açıkta ve bozulmaya yakın ürünler ile üzerinde sineklerin gezdiği etler tespit edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 7 Mayıs 2025 tarihinde açılan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen üreticilerin katıldığı Yöresel Ürünler Pazarı, yapılan denetimlerin ardından kapatıldı. Eğirdir Otogarı çevresi ve kordon boyunda kurulu pazar, hijyen koşullarının yetersizliği ve halk sağlığını tehdit eden unsurlar nedeniyle faaliyetlerine son verdi.

TEMEL HİJYEN KURALLARINA UYULMADI

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri ile Eğirdir Belediyesi Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde çok sayıda olumsuzluk ortaya çıkarıldı. Özellikle bazı stantlarda çürümeye yüz tutmuş çiğ köfte, açıkta satılan ve bozulmaya yaklaşmış ürünler, ayrıca et ürünlerinin üzerinde sineklerin gezdiği gözlemlendi. Ayrıca ürünlerin çoğunda etiket bilgisi bulunmazken, temel hijyen kurallarına uyulmadığı ve uygun saklama koşullarının sağlanmadığı belirlendi.

YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARI KAPATILDI

Denetim ekipleri ayrıca, bazı satıcıların gerekli belgeleri sunamadığını, pazarda kayıt dışı satış yapıldığını ve bu durumun hem tüketici sağlığını hem de yerel esnafı olumsuz etkilediğini vurguladı. İlçede faaliyet gösteren yerel esnaflar da haksız rekabet nedeniyle şikâyetlerini dile getirerek denetimlerin artırılmasını talep etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, gerekli izinlerin eksik olması ve hijyen şartlarının sağlanamaması nedeniyle pazarın kapatılmasına karar verildi.