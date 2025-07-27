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Bu an için 8 yıl beklemişti! Orman şehidinin kına görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 10 kişi şehit olmuştu. Şehitlerin arasında olan Tolunay Kocaman’ın şehadete ermeden 1 hafta önce yapılan kına gecesinin görüntüleri ortaya çıktı. Sadece 1 hafta evli kalabilen çiftin yaklaşık 8 yıldır sevgili olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 kişiden biri 27 yaşındaki Tolunay Kocaman'dı.

Bu an için 8 yıl beklemişti! Orman şehidinin kına görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

Kocaman'ın şehadet haberi ailesinde derin bir acıya neden olmuş, şehit olmadan 1 hafta önce evlendiği eşi Burcu Kocaman'ın Tolunay Kocaman’ın tabutuna sarılarak "Aşkım ne olur evimize gidelim" diyerek feryadı yürekleri dağlamıştı.

Bu an için 8 yıl beklemişti! Orman şehidinin kına görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

KINASINA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tolunay ve Burcu Kocaman çiftinin düğünlerinden bir gün önce organize ettikleri kına gecesine ait görüntüler de ortaya çıktı. Mutlu olduğu görünen ve yakınları tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Tolunay Kocaman’ın, eşinin alnından öptüğü görülüyor.

Bu an için 8 yıl beklemişti! Orman şehidinin kına görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

Sadece bir hafta evli kalabilen çiftten geriye kalan görüntüler adeta yürekleri dağlarken, çiftin 8 yıl sonunda evlendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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